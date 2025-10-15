「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）ＤｅＮＡは、再三得点圏に走者を進めながらも、あと１本が出なかった。２桁残塁を喫する大拙攻で流れを引き寄せられず、阪神に流れを渡した。敵失などで作った初回２死満塁の好機で山本が倒れると、一気に空気が重くなった。二回は１死から林が死球で出塁するも続く東が痛恨の送りバント失敗。走者を進めることができなかった。さらに