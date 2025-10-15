歌手の神野美伽が１５日、ヒューリックホール東京でコンサートを開催した。この日は演歌に特化した全２３曲を歌唱。５月に発売した「まっぴら御免」のほか、北島三郎の「風雪ながれ旅」、坂本冬美の「夜桜お七」などといった名曲も歌い上げ、「年齢を重ねると曲への思いが変わる。年を取るのもいいね」と語った。演歌に特化したコンサートは、１１月２６日に大阪・新歌舞伎座、同２７日にロームシアター京都でも開催予定。同