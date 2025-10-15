モデルでタレントの森泉が１５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。高身長ならではの服選びの苦労を明かす一幕があった。この日のテーマは「身長が小さい＆大きい女子大集合」。身長１７４センチの森は、ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「泉ちゃんはご家族みんな大きいもんな」と言われると「そうなの。だけど、私、家族の中で一番小さいの、実は。だから、あんまり自分が背が大きい