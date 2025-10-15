【２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第２戦】◆阪神・才木浩人―ＤｅＮＡ・竹田祐（１８時・甲子園）【２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第２戦】◆ソフトバンク・有原航平―日本ハム・福島蓮（１８時・みずほＰａｙＰａｙ）