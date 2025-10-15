◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第１戦ソフトバンク２✕―１日本ハム＝延長１０回＝（１５日・みずほペイペイドーム）リーグ優勝したソフトバンクが２位の日本ハムに延長１０回サヨナラ勝ち。１勝のアドバンテージを含めて２勝０敗とした。同点の１０回１死満塁から山川穂高内野手（３３）が左前に運び、試合を決めた。日本ハムは８回にレイエスが同点ソロを放って延長に持ち込んだが、