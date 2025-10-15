5回無失点と好投した阪神・村上＝甲子園阪神が少ない好機を生かした。六回に近本の三盗で揺さぶり、森下の中前打で先制し、小野寺の右前打で加点。先発村上が5回をしのぎ、及川ら救援陣も無失点でつないだ。DeNAは5度の先頭打者の出塁を生かせず、12残塁だった。