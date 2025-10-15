ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「ＯＣＨＡＮＯＲＭＡ」が１５日、初の東京・日本武道館単独公演を開催し、６８００人を動員した。２２年のメジャーデビューから３年、念願の聖地でニューシングル「女の愛想は武器じゃない／学校では教えてくれないこと」など全２６曲を熱演。ＭＣで北原もも（１９）が「オチャノーマのこと好きですか！」と問いかけると大歓声が響き、筒井澪心（１８）は「皆さんの大好きな思いが伝