「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（１５日、みずほペイペイドーム）リーグ覇者のソフトバンクがサヨナラ勝ち。アドバンテージの１勝と合わせて２勝とした。１−１の延長十回１死満塁、山川が左前にサヨナラ打を放った。目を見開いて打席に入った山川は、三塁方向へ打球を放った瞬間、「あっ」と叫んだが、高く弾んだ打球が三塁手の頭上を越えて左前へ。一塁に到達した山川は手で胸をなで下ろ