日本維新の会・吉村洋文代表と藤田文武共同代表は１５日、国会内で自民党の高市早苗総裁と党首会談を行った。吉村氏は会談終了後に開いた会見で、高市氏に来週２１日の臨時国会で首相指名選挙と連立入りに関する協力を求められたという。冒頭で吉村氏は「高市新総裁から連立を含めた話、そして連立を含む首班指名の協力への話がありました。それに向けた政策協議をこれから開始しようというものを我々から申し上げました」と