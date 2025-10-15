阪神は１５日、ＤｅＮＡとの「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファイナルステージ第１戦（甲子園）に２―０で勝利。アドバンテージを含めて２勝目を挙げた。先発のマウンドを任されたのは今季最多勝＆最高勝率＆最多奪三振の投手３冠に輝いた村上頌樹投手（２７）だったが、初回から大ピンチを背負った。先頭・蝦名に右前打を許し、二死まで奪ったところで筒香にはフルカウントから四球。さらには、牧の内