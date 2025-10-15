10月18日（土）、オーストラリアのコーフィールド競馬場で行われるコーフィールドカップ（G1・芝2400m）に、JRA所属のゴールデンスナップ（牝5・栗東・田中克典）が出走する。騎手は浜中俊で、18頭立ての一戦となる。発走予定時刻は日本時間15時15分（現地時間17時15分）。【豪コーフィールドカップ】ゴールデンスナップ上昇ムードで状態は万全「良い枠だと思う」ゲート番は18番に決定。田中克典調教師は「真ん中より外側が良