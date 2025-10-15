ソフトバンクは１５日、「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第１戦（みずほペイペイ）で日本ハムと対戦。先発・モイネロが７回無失点の好投を披露した。打っては０―０の７回に野村のソロ本塁打が飛び出したが、８回にレイエスの同点ソロで追いつかれた。それでも杉山、藤井ら鷹救援陣が無失点で踏ん張ると、延長１０回一死満塁から山川が左前へサヨナラ適時打を放ち２―１で勝利。アドバン