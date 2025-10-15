JRAは、秋の国際G1レースとなるジャパンカップ（G1）とチャンピオンズカップ（G1）に対し、外国馬から計23頭の予備登録があったと発表した。ジャパンカップには14頭、チャンピオンズカップには9頭が登録している。ジャパンカップには、イギリスのオーストラリアG1馬ドバイオナー（せん7）を筆頭に、ラシャバー（牡3）、ウィンブルドンホークアイ（牡3）など欧州勢が多数登録。アイルランドからは愛ダービー馬ロスアンゼルス（