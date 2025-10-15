2歳地方交流重賞「スポーツニッポン賞第24回鎌倉記念」（S2）が15日、川崎競馬場で行われた。ホッカイドウ競馬所属のベストグリーンが好位から抜け出して4馬身差で圧勝。デビューから無傷の4連勝で重賞3勝目を飾った。同馬には「第76回全日本2歳優駿」（Jpn1、12月17日、川崎1600メートル）の優先出走権が与えられた。道営所属の小野楓馬（25）は初の南関東重賞制覇となった。「馬が落ち着いていて、どっしりとしていた。し