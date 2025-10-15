Image: Shutterstock 三つ折り、って響きがそもそも好き。サムスン初となるの三つ折りスマートフォンが、今月20日過ぎに正式発表される見込みです。 これまでは中国や韓国での限定販売が有力視されていましたが、サムスン関係の噂を扱うSAMMOBILEの情報によると、さらに多くの国での発売が予定されているようです。現在、UAEやアメリカなど複数の地域でリリースされると言われており、サムス