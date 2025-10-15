2023年9月に総務省統計局が発表した「高齢者の就業」によれば、2022年時点での65歳以上の就業者数は912万人で、過去最多となりました。「働けるうちは働き、稼ぐ！」という方が増えています。今回は、60代の女性に向いている仕事について考えてみましょう。 高齢者の就業率が高い産業1位は「卸売業、小売業」、2位は「サービス業（他に分類されないもの）」総務省統計局の「統計トピックスNo.138」では、高齢者が多く就業する業種