10月11日から20日は「全国地域安全運動」の期間です。東京・千代田区では、アイドルグループ「≠ME」のメンバーが警視庁・神田警察署の一日署長をつとめ、特殊詐欺の撲滅などを訴えました。15日、東京・千代田区で行われた「防犯のつどい」では、アイドルグループ「≠ME」の落合希来里さん、本田珠由記さん、冨田菜々風さんが警視庁・神田署の一日警察署長をつとめ、集まったファンら約300人に防犯を呼びかけました。3人は、クイズ