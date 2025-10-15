世界から158の国・地域と7つの国際機関が参加し、2025年4月から10月にかけて開催された大阪・関西万博。多彩な海外パビリオンはもちろん、国内パビリオンで展開された革新的な技術や文化体験も来場者を魅了し、大盛況のうちに幕を閉じた歴史的なイベントとなりました。All About ニュース編集部は2025年9月19〜22日、全国10〜70代の男女250人を対象に「大阪・関西万博」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、その中から