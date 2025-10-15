「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（１５日、みずほペイペイドーム）リーグ覇者のソフトバンクがサヨナラ勝ち。アドバンテージの１勝と合わせて２勝とした。１−１の延長十回１死満塁、山川が左前にサヨナラ打を放った。０−０の七回、野村がこの回から登板した日本ハム・田中から左中間へソロ本塁打。投手戦の均衡を破った。先発のモイネロは７回５安打無失点。打者２８人に１１０球を投げ