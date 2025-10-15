大相撲のロンドン公演を前に、力士らがバスツアーに出かけ、観光名所をめぐりました。途中、横綱2人が食べ歩きする場面もありました。【画像を見る】ロンドンでホットドッグを「あーん」する横綱観光客もびっくり！力士らがロンドン観光巡りバスから降り立った先は、ロンドン中心部。横綱 豊昇龍「すげえ、めちゃ有名人になった気がする」豊昇龍と大の里の両横綱ら力士一行。14日、観光名所の大観覧車「ロンドン・アイ」の周