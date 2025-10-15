ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は、第３週「ヨーコソ、マツノケヘ。」が放送されている。雨清水家が緊急事態。長男・氏松（安田啓人）が出奔し、傳（堤真一）が倒れ、タエ様（北川景子）はまったく家事ができない。工場の経営が傾いたことで女中にお暇を出し、タエ様は初めて襖を自分で開けたという。勘右衛門（小日向文世）が「本当のお姫様」と呼ぶタエ様は、ご飯を炊こうとして火事になりかける始末。傳の看病をトキ（