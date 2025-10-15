◇セCSファイナルステージ第1戦阪神2―0DeNA（2025年10月15日甲子園）「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）が15日に開幕。阪神はDeNAとの初戦に2―0と快勝し、1位のアドバンテージ1勝を加え通算2勝となった。残り5試合で2勝すれば突破が決まる。先発の村上が5回で103球を要しながらも5安打無失点で耐える粘投。先頭打者を出した初回、3回、4回、5回といずれも走者を得点圏に進めら