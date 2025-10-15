ラッパーで大人気ガールズグループ「HANA」のプロデューサーでもあるちゃんみなが、14日Instagramを更新。喜びの報告に祝福の声が寄せられている。【映像】ちゃんみな 夫ASH ISLANDとのキスショット2024年7月7日に、アーティストのASH ISLANDとの結婚を発表し11月1日に第1子となる女の子の出産を報告したちゃんみな。Instagramでは、ASH ISLANDとのキスショットを公開するなどプライベートの様子を発信している。「大変だった