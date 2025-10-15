10回ソフトバンク1死満塁、山川が左前にサヨナラ打を放つ＝みずほペイペイドームソフトバンクがサヨナラ勝ち。1―1の延長十回に四球を絡めて1死満塁と好機を広げ、山川が左前に運んで試合を決めた。モイネロが7回を無失点の好投。日本ハムは0―1の八回にレイエスのソロで追い付いたが、延長で力尽きた。