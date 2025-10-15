伊吹文明・元衆院議長は１５日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、自民党と日本維新の会が連立を視野に政策協議入りで一致したことについて、「連立まで進むことになれば、無所属で自民に近い議員を含め、（衆院で）過半数を回復できる」との見通しを示した。連立ではなく、閣僚を出さない閣外協力となる可能性にも触れ、「政策協議の中身がどうなるか、状況を見ないといけない」と語った。国民民主党の玉木代表に関して