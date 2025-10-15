江の島（資料写真）１５日午前９時ごろ、神奈川県藤沢市江の島の沖で、遊漁船の釣り客で茅ケ崎市に住む男性（８２）が海中に転落した。男性は病院に搬送され、死亡が確認された。湘南海上保安署によると、男性は同市片瀬海岸の片瀬漁港から所属する地元の釣りクラブメンバーらとともに乗船し、江の島沖約８キロで釣りをしていた。同乗の釣り客が海に転落した男性を発見し、引き上げて船長が１１９番通報した。当時、強風注意報