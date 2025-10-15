◆バスケットボールりそなＢ１リーグ▽第３節京都５７（１２―１８、２１―２２、１５―２０、９―２２）８２広島（１５日・京都市体育館）京都は今季初の平日ナイトゲームで広島に大敗し、２季ぶり４連敗となった。京都は試合前日の１４日、昨季チームで唯一リーグ全６０試合に出場し、最多１試合平均１７・５得点のＳＦ／ＰＦのアンジェロ・カロイアロがケガで（１３日に）インジュアリーリスト入りしたと発表。１１月１２