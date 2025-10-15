１５日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、公明党が自民党との連立からの離脱を決めたことで政界が大混乱に陥っている現状を報じた。同番組では、この日、総理指名選挙をめぐり、立憲民主党・野田佳彦代表、日本維新の会・藤田文武共同代表、国民民主党・玉木雄一郎代表の３党党首会談が国会内で行われたことを速報。同局の岩田夏弥・政治部長は３党の主張で立憲は「政権交代のチャンス」