◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・最終ステージ第１戦阪神２―０ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）２年連続の下克上日本一を狙うセ・リーグ２位のＤｅＮＡは、第１戦で同１位の阪神に敗れて黒星スタート。阪神に１勝のアドバンテージがあるため、０勝２敗となった。打線は阪神先発の村上から初回２死満塁、３回２死一、二塁など５回まで毎回、走者を出したが、いずれも一本が出なかった。すると先発して５回ま