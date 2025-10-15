◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第１戦ソフトバンク２ｘ―１日本ハム＝延長１０回＝（１５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが先勝した。延長１０回１死満塁で、山川がサヨナラ打。アドバンテージを含め、２勝０敗とした。ヒーローインタビューに立った山川は「サードゴロかと思った」と高く弾んだ一打を笑顔で振り返った。以下は一問一答。―ナイスバッティング「ありがとうございまし