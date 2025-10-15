◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・最終ステージ第１戦阪神―ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）ＤｅＮＡは本拠の横浜スタジアムでパブリックビューイングを実施した。７回裏終了時点で、来場者数は７６５４人と発表した。５回まで両チーム無得点。６回に先発の東が２点を許す苦しい展開となったが、ハマスタに集ったファンは逆転勝利を願って、雨の中で熱心に応援した。１６日も同所でパブリックビューイングは