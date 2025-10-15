◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第１戦阪神２―０ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）セ・リーグ１位の阪神がＤｅＮＡを破り、白星スタートを決めた。先発の村上は５回５安打無失点。「丁寧にという気持ちが強く慎重になりすぎてしまい、球数が多くなってしまいました」と再三ピンチを背負ったが、「ランナーも出しながらでしたが０点で粘れたところは良かったです」と点は与えなかった。６回以降は及