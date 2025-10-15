◇プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ第1戦 阪神2-0DeNA(15日、甲子園球場)阪神が序盤の劣勢を跳ね返し、CSファイナルステージ初戦を奪いました。先発の村上頌樹投手は初回にエラーなどで満塁のピンチを背負いますが、山本祐大選手をサードゴロ。さらに3回は1アウト1塁2塁で牧秀悟選手と山本選手から連続三振を奪います。4回も2アウト2塁のピンチをしのぐと、5回は2アウト1塁2塁で牧選手をサードゴロに打ち取り無失点としま