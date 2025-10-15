「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（１５日、みずほペイペイドーム）日本ハムがサヨナラ負け。リーグ優勝のソフトバンクにはアドバンテージの１勝が与えられており、０勝２敗となった。１−１の延長十回、５番手の金村が１死満塁のピンチを招き降板。玉井が打たれた。先発の達は６回６安打無失点の力投。初回１死満塁のピンチは牧原大を二ゴロ併殺に仕留めて切り抜けると、二回１死一、二塁、