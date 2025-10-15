◇セCSファイナルS第1戦DeNA―阪神（2025年10月15日甲子園）横浜スタジアムではパブリックビューイングが開催され、雨天にもかかわらず7654人が試合を観戦した。同球場で開催した巨人とのファーストSでは、通常はビジター球団のファンが陣取る左翼席もDeNAファンの青一色に染まり、三浦監督は「心強かったですね」と話していた。横浜スタジアムを360度、埋めてくれたファンに感謝し「ファンが球場を包み込んでくれた。