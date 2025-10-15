「ルーキーシリーズ第１８戦」（１５日、まるがめ）水谷理人（２３）＝香川・１３２期・Ｂ１＝が予選１８位から優出し、地元勢３人が優勝戦に名を連ねた。準優勝戦１１Ｒ、６コースから２着。鋭い差しを入れ込み、バックでは１号艇の西岡顕心（香川）をあと一歩のところまで追い詰めた。やや調整を外していたようだが「合えば回り足がいいし、伸びも良くて全体的にいい」と展開を突ける足は十分にある。１号艇に西岡、３号