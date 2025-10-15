DeNAに勝利し、近本（5）らを迎える阪神・藤川監督（左端）＝甲子園プロ野球のクライマックスシリーズ（CS）は15日、セ、パ両リーグのファイナルステージ（6試合制）が開幕し、セでは阪神が2―0でDeNAを下し、パはソフトバンクが延長十回の末に2―1で日本ハムにサヨナラ勝ちして、ともにリーグ優勝によるアドバンテージを含め2勝とした。16日の第2戦の予告先発は、セが阪神の才木とDeNAの竹田、パがソフトバンクの有原と日本ハ