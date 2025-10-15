「ルーキーシリーズ第１８戦」（１５日、まるがめ）浜野斗馬（２５）＝香川・１２６期・Ａ１＝が地元通算Ｖ４へ闘志を燃やした。準優９Ｒ、インからこん身のトップＳ。１Ｍで先手を奪うと一気に逃げ切った。「現時点でも上位。優勝を狙えるくらいの足はあるし、特に回り足がいい」と確かな手応えを示した。優勝戦は３号艇。「優勝するためにはまだ納得していない」と、ターン出口のスムーズさを求めて最後の仕上げに取りかか