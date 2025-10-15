ブラジル代表の主将MFカゼミーロが日本代表戦の敗因を語るとともに、今回の結果を大きな教訓として受け止めた。アメリカ『ESPN』が伝えている。カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジルは、14日に味の素スタジアムで行われた国際親善試合で日本と対戦。前半を2点リードで折り返したが、後半にミスや守備の乱れを突かれて2-3と逆転を許し、日本を相手に史上初の黒星を喫した。カゼミーロは試合後、『スポTV』のインタビュ