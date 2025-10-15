[故障者情報]ザスパ群馬は15日、FW青木翔大が左足関節靭帯損傷および脛骨遠位端骨折と診断されたことを発表した。青木は今季、ブラウブリッツ秋田から復帰加入。J3リーグ戦で現在26試合に出場し、6ゴールを記録している。