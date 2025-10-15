10月15日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、プレゼンターとしておかずクラブ、関太（タイムマシーン3号）、ニシダ（ラランド）、マヂカルラブリー、村重杏奈が登場し、ダイエットの成功談や失敗談を次々披露。審査員ゲストの野呂佳代、松村北斗（SixTONES）もそれぞれのダイエットエピソードを披露した。野呂の「かっこいいインストラクターに会いに⾏くダイエット」は、痩せるためには何