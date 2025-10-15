「第28回 ITTF-ATTUアジア卓球選手権大会 2025」は15日、女子団体の決勝が行われ、日本は中国と対戦。マッチカウント0－3で敗れ、銀メダルとなった。中国の母国メディアは、サウスポー対決を制して金メダルに導いた21歳の活躍を称えている。 ■大一番での抜擢に応える 2大会連続の金メダルを目指した日本は、中澤鋭監督のもと、橋本帆乃香（デンソーポラリス）を1番手に抜擢し、張本美和（木下グループ