元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（39）が15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。バレーボール選手ならではの悩みと「あるある」を語った。この日は「身長が大きい女子と小さい女子が大集合」とし、それぞれの「あるある」についてトークを展開した。身長が「185か186」という木村さんは、洋服選びに苦労しているとし、なかなか合う丈のものがないことが悩みとした。そんな木村さんが