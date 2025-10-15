日本の遠隔操作技術が、ウクライナの復興に役立つかもしれません。■ウクライナから遠隔操作…神戸の重機が動く先週、ウクライナ・キーウの大学に、日本人の一団がやってきました。国交省担当者「戦時中にもかかわらず、我々が主催する遠隔施工のデモンストレーションに、貴重な時間を割いてくださり感謝を申し上げます」ウクライナの人たちに紹介したのは、ブルドーザーなどの重機を遠隔で操縦できる装置。レバーがついた操縦席と