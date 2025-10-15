CheCheが、新曲「Pie」のMV公開した。またそれと共に自主企画イベント＜CheCherish Vol.3＞の開催を発表した。◆CheChe 動画本日公開された「Pie」のMVは、前作「Spotlight」に続き北島滉大がディレクション。アパート室内という誰もが見かけたことのあるようなシチュエーションにおいて、時々あらわれる不協和な描写が見る人の意識を向けさせる映像に仕上がっているとのこと。BPM152の疾走感あふれるパワーポップで、テンポのいい