ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「ＯＣＨＡＮＯＲＭＡ」（オチャノーマ）が１５日、東京・日本武道館で、初の単独公演「ＯＣＨＡＮＯＲＭＡ２０２５ＬＩＶＥａｔＢＵＤＯＫＡＮ〜＃ＯＣＨＡｎｎｅｌ〜」を開催した。メジャーデビューから３周年を迎えたＯＣＨＡＮＯＲＭＡ。同公演はＨｕｌｕでの独占配信のほか、全国および台北の映画館でライブビューイングも行われた。この日は約６８００人を動員