eillが、新曲「ラストシーン.」を本日配信リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開された。◆eill 動画「ラストシーン.」は、10月16日からAmazon Prime Videoにて配信がスタートする恋愛リアリティ番組の最新作となる『ラブ トランジット』シーズン3の主題歌となっている。公開されたMVは、過去の恋の記憶と決別をするために一人旅をする女性の姿が切なく描かれており、「ラストシーン.」の楽曲の世界観を視覚的に彩る美しくも儚