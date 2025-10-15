Paleduskが粗品とのコラボ曲「NO WAY!! feat. 粗品」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオの監督は、これまでPaleduskのジャケットやミュージックビデオを数多く手がけ、Paleduskのもう一人のメンバーとも言えるTakasuke Kato (MONOS.) が担当。2025年9月30日にライブハウスで行われたPaleduskのライブのアンコールに粗品が登場し、オーディエンスも参加する形で撮影が行われた。Paleduskはこのあと、11月5日にシン