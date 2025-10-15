ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ＯＣＨＡＮＯＲＭＡ（オチャノーマ）」が１５日、初の日本武道館公演を開催した。メジャーデビューから３年でつかみ取った聖地のステージ。集まった約６８００人のファンを前に、北原ももは「ずっとずっと見たかった景色を見せてくれてありがとう」と涙を流しながら思いを届けた。地道に鍛え上げた歌とダンスで、デビュー曲「お祭りデビューだぜ！」や初お披露目となった新曲「