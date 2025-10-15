巨人の横川凱投手が１５日、「みやざきフェニックス・リーグ」に参加するため、宮崎入りした。「フェニックスでは打者の駆け引き、打者の反応を見ながら（ボールを）出し入れをしたりしていきたい」と意気込んだ。横川は今季２５試合に登板して２勝０敗、防御率２・５９をマークしていた。「プロ生活の中で１番１軍に長くいれたと思うんですけど、課題も多く、満足いく結果ではなかったので、来シーズンへ向けて、もっと力をつ